Przełom ws. Leopardów dla Ukrainy. "Nie będziemy się sprzeciwiać"

Annalena Baerbock udzieliła wywiadu francuskiej telewizji LCI. Zapytana o sytuację, gdyby Polska zdecydowała się na wysłanie swoich czołgów Leopard 2 bez zgody Niemiec, Baerbock stwierdziła: „Na razie pytanie takie nie zostało nam zadane, ale gdyby nas o to zapytano, nie stanęlibyśmy na przeszkodzie” - poinformowała agencja Reutera.

MSZ Niemiec ws. czołgów dla Ukrainy: nie będziemy się sprzeciwiać

Prowadzący rozmowę dziennikarz Darius Rochebin dopytał: "Słyszałem, że powiedziałeś, że jeśli Polacy je wyślą, nie będziesz się temu sprzeciwiała?" - Dobrze mnie zrozumiałeś - zapewniła szefowa niemieckiej dyplomacji.

W piątek w amerykańskiej bazie w Ramstein odbyło się spotkanie grupy kontaktowej ds. wsparcia obronnego Ukrainy. Nie przyniosło ono jednak rozstrzygnięcia w postaci zgody Niemiec na przekazanie Ukrainie czołgów Leopard 2 - na co przed spotkaniem bardzo liczyła Ukraina.

Również w piątek w rozmowie z Polską Agencją Prasową polski premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w przypadku braku zgody Niemiec na przekazanie Leopardów na Ukrainę, Polska będzie budować "mniejszą koalicję" państw, gotowych przekazać część swoich nowoczesnych czołgów dla walczącego sąsiada.

Nie będziemy patrzeć biernie, jak Ukraina się wykrwawia. Ukraina i Europa wygrają tę wojnę - z Niemcami czy bez Mateusz Morawiecki

- Wysłanie Leopardów do Ukrainy to kwestia polskiej i europejskiej racji stanu. Nie pozwolimy, żeby Rosja zdobyła Kijów, a potem podpaliła całą Europę. Decyzja o wsparciu wojska ukraińskiego ma uzasadnianie i polityczne, i moralne. Mam nadzieję, że Niemcy zrozumieją to prędzej niż później - wyjaśnił.

RadioZET.pl/PAP