Przełom ws. Madeleine McCann? "Znaleźliśmy szereg przedmiotów"

Madeleine McCann, trzyletnia wówczas córka brytyjskich rodziców, zaginęła bez wieści w 2007 roku. W ostatnich dniach sprawa nabrała rozpędu dzięki nowym tropom podjętym przez niemieckich śledczych. Koncentrują się one na Christianie Bruecknerze, który obecnie przebywa w areszcie.

W ubiegłym tygodniu śledczy dokonali przeszukania okolic zbiornika wodnego Barragem do Arade, gdzie znajdował się kemping podejrzanego. Jest on oddalony o ok. 48 km kilometrów od miejsca, gdzie ostatni raz była widziana mała Madeleine - poinformował dziennik "Daily Mail".

Zaginięcie Madeleine McCann. Śledczy o nowych tropach

Według gazety detektywi oczyścili duży obszar lasów w pobliżu zbiornika i wykopali osiem głębokich dołów, aby pobrać próbki gleby. Zostały wysłane do badań kryminalistycznych i DNA w Niemczech.

Hans Christian Wolters, niemiecki prokurator prowadzący śledztwo ws. McCann, powiedział: - W ramach dochodzenia zabezpieczono szereg przedmiotów. Będą one oceniane w nadchodzących dniach i tygodniach.

Dodał: - Nie można jeszcze potwierdzić, czy poszczególne przedmioty rzeczywiście mają związek ze sprawą Madeleine McCann. Oczekuje się, że czynności prowadzone w Brunszwiku przeciwko 45-letniemu podejrzanemu będą trwały jeszcze przez długi czas.

46-letni Christian Brueckner odsiaduje obecnie karę za zgwałcenie turystki w Algarve, a niebawem zostanie oskarżony o zgwałcenie Hazel Behan w 2004 roku. Do tej napaści także doszło w Algarve. Za gwałt Bruecknerowi grozi 10 lat więzienia. Miesiąc przed zaginięciem McCann miał natomiast napastować seksualnie 10-letnią Niemkę. Co więcej, mężczyzna miał znać kompleks, w którym w 2007 r. zatrzymała się rodzina McCann.

Christian Brueckner odpowiada za zaginięcie McCann?

Według "Daily Mail" w pobliżu zbiornika znaleziono m.in. ramiączka biustonosza, części odzieży i przedmioty z tworzyw sztucznych. Dodano, że uzyskanie pełnej analizy z przesłanych do Niemiec próbek może zająć miesiące. Zeszłotygodniowe przeszukania były pierwszymi poważnymi w sprawie McCann od dziewięciu lat.

Śledczych do Barragem do Arade miała doprowadzić analiza ponad 8 tys. zdjęć Bruecknera. Policjanci i prokuratorzy starają się zlokalizować, gdzie dokładnie zostały wykonane.

Według portugalskich mediów trwające poszukiwania są efektem współpracy ze służbami Wielkiej Brytanii i Niemiec, które o możliwość porwania Maddie podejrzewają 45-letniego Niemca Christiana Bruecknera. W latach 2000-2017 r. regularnie bywał on w Algarve.

Trzyletnia Maddie McCann zniknęła w tajemniczych okolicznościach wieczorem 3 maja 2007 r. z domu letniskowego, w którym wraz z rodziną przebywała na wakacjach przy Praia da Luz, nadmorskiej miejscowości w gminie Lagos w Algarve. W chwili jej zaginięcia rodzice byli z przyjaciółmi na kolacji w położonej nieopodal domu restauracji.

Przez ostatnie 16 lat w tej sprawie pojawiło się wiele teorii. Obwiniały one m.in. rodziców dziewczynki o chęć rozgłosu i zainteresowania sobą mediów. Wydaje się, że działania niemieckich śledczych mogą przynieść przełom w poszukiwaniach Brytyjki.

RadioZET.pl/"Daily Mail"/PAP