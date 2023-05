"Przepraszam wszystkich". Nowe fakty ws. wypadku polskiego autokaru

W wypadku polskiego autokaru, do którego doszło we wtorek na autostradzie nr 12 w Niemczech, poszkodowane zostały 53 osoby. Wszystkie są Polakami – poinformował PAP mł. asp. Mateusz Sławek z zespołu prasowego lubuskiej policji. W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. uruchomiono centrum operacyjne w celu wymiany informacji ze stroną niemiecką.

- Przepraszam wszystkich, którzy ucierpieli w tym zdarzeniu, ale to był wypadek drogowy, na który nie mieliśmy wpływu - powiedział w rozmowie z Radiem ZET właściciel firmy transportowej, która przewoziła pasażerów autokarem do Niemiec. Mówił m.in, że jest po rozmowie z kierowcą, który wyszedł cało z tego zdarzenia. Z jego relacji wynika, że autokar, który prowadził, poruszał się zgodnie z przepisami lewym pasem. W pewnym momencie przed pojazdem pojawiła się cysterna, a kierowca musiał nagle zacząć hamować. Mimo to, doszło jednak do poważnej kolizji.

Wypadek Polaków w Niemczech. "Przepraszam wszystkich, którzy ucierpieli"

Właściciel firmy transportowej podkreślił, że kierowca, który prowadził autokar, to doświadczona osoba. - Był trzeźwy i wypoczęty, bo za kółkiem może być maksymalnie 6 godzin, dlatego nie należy go obwiniać za to zdarzenie - wyjaśnił.

Poszkodowani trafili do kilku szpitali w Berlinie oraz dodatkowo we Frankfurcie nad Odrą i Bad Saarow. Na razie nie zapadła decyzja, by kogokolwiek przewozić z niemieckich szpitali do placówek w naszym kraju. Jeśli zajdzie taka konieczność, lubuska policja jest gotowa do pomocy w zorganizowaniu takich transportów.

- Wśród poszkodowanych są sami obywatele naszego kraju, to osoby dorosłe. Jechali oni do pracy w jednej z firm w pobliżu Berlina. Autokar należy do przewoźnika z województwa lubuskiego. Jego pasażerowie także są z tego regionu. Do autokaru wsiadali w różnych miejscowościach – powiedział mł. asp. Mateusz Sławek z zespołu prasowego lubuskiej policji.

W związku z wypadkiem w KWP w Gorzowie Wlkp. została uruchomiona specjalna infolinia pod numerem 47 791 11 49 dla bliskich poszkodowanych. Podobną infolinie uruchomiła storna także niemiecka pod nr: +49 336 156 81612.

