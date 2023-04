Przerażające odkrycie w samolocie. Pod pokładem były zwłoki mężczyzny

Do makabrycznego odkrycia doszło na lotnisku Schiphol w Holandii. W podwoziu samolotu znaleziono ciało mężczyzny - według władz obiektu, był to pasażer na gapę. Nie jest jednak jasne, gdzie i w jaki sposób dostał się do maszyny.

Zwłoki w podwoziu samolotu. Trwa ustalanie tożsamości mężczyzny

Wiadomo, że samolot przyleciał do Amsterdamu z Kanady. Media donoszą jednak, że wcześniej maszyna stacjonowała w Lagos w Nigerii. Do publicznej wiadomości nie trafiły informacje dotyczące personaliów zmarłego mężczyzny, takich jak jego wiek czy pochodzenie. - Śledztwo wciąż trwa, a służby ustalają tożsamość ofiary w celu poinformowania jej rodziny - powiedział rzecznik lotniska cytowany przez holenderskie media.

NL Times informuje, że zwłoki znaleziono w mechanizmie podwozia. Ten jest otwarty w czasie, gdy samolot znajduje się na lotnisku - to najpewniej wtedy mężczyzna dostał się niezauważony do maszyny.

Pasażerowie na gapę w samolotach mają nikłe szanse przeżycia

To nie jedyny przypadek, gdy w samolotach znajdują się "pasażerowie na gapę". NL Times przypomina historię 16-latka, którego znaleziono na lotnisku w Maastricht w Holandii. Chłopak ukrył się w podwoziu samolotu lecącego z Londynu na początku tego roku. Na szczęście przeżył trudne warunki i w stanie ciężkiej hipotermii trafił do szpitala.

Eksperci zwracają uwagę, że podróż w podwoziu samolotu należy do drastycznie niebezpiecznych, a szanse na przeżycie takiego lotu są znikome. Gdy maszyna jest w powietrzu, poza kabiną panują ekstremalnie niskie temperatury - do nawet minus 50 stopni Celsjusza. Dodatkowo jest tam bardzo mało tlenu.

RadioZET.pl/NL Times