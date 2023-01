"Putin doprowadził do absolutnej katastrofy dla Rosji". Gen. Milley zapowiada "nową ofensywę"

W amerykańskiej bazie w niemieckim Ramstein pojawili się najwyżsi rangą dowódcy wojskowi ze Stanów Zjednoczonych - szef Pentagonu gen. Lloyd Austin oraz Szef Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Mark Milley.

Tam też zorganizowano spotkanie przedstawicieli państw zaangażowanych w pomoc Ukrainie w walce z Rosją. Jednym z jego kluczowych tematów był nowy pakiet pomocy militarnej, który Waszyngton zdecydował się przekazać Ukrainie.

Gen. Milley o "nowej ofensywie"

- Ogłoszone przez nas i sojuszników pakiety uzbrojenia dla Ukrainy dostarczą pancerz potrzebny do nowej ofensywy - oświadczył w amerykańskiej bazie wojskowej w Ramstein gen. Mark Milley. W tym pakiecie nie ma jednak czołgów Abrams. Gen. Austin przyznał, że "nie ma nic do ogłoszenia w tym temacie".

Milley zwrócił jednak uwagę, że wojna może potrwać jeszcze długo. Stwierdził m.in, że w tym roku "będzie bardzo trudno militarnie wypchnąć wszystkie rosyjskie siły z Ukrainy". Dodał jednak, że "Putin może i powinien zakończyć tę wojnę, bo staje się ona absolutną katastrofą dla Rosji".

Z kolei Austin podkreślił, że mimo chwiejnej postawy Berlin "wciąż pozostaje liderem i sojusznikiem, na którym można polegać". Przypomnijmy, że rząd niemiecki wciąż wstrzymuje m.in. dostarczenie Kijowowi czołgów Leopard, używanych przez państwa NATO, choć nowy szef MON Niemiec niedawno zlecił kontrolę tego sprzętu, co może wskazywać na przygotowanie do ewentualnego dostarczenia pojazdów do Ukrainy.

Nowy pakiet pomocy dla Ukrainy

Pentagon ogłosił w czwartek wieczorem nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Znalazła się w nim broń o wartości 2,5 mld dolarów, w tym 90 transporterów kołowych Stryker, 59 bojowych pojazdów piechoty Bradley oraz systemy obrony powietrznej Avenger.

Dodatkowo w pakiecie znalazły się amunicja do systemów obrony powietrznej NASAMS, mobilne systemy Avenger, złożone z wyrzutni rakiet przeciwlotniczych Stinger zamontowanych na Humvee, ponad 100 tys. amunicji artyleryjskiej różnego kalibru, a także rakiety przeciwradarowe HARM.

