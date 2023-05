Putin dostanie immunitet. Zaskakujący zwrot ws. nakazu aresztowania

Władimir Putin został zaproszony do RPA w związku z mającym się tam odbyć w sierpniu szczytem przywódców pięciu gospodarek wschodzących, które tworzą grupę BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA). Jednak wydanie przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze nakazu jego aresztowania w związku ze zbrodniami wojennymi w Ukrainie postawiło gospodarzy w trudnej sytuacji.

RPA nada Putinowi immunitet dyplomatyczny

Pod koniec kwietnia media południowoafrykańskie informowały, że prezydent RPA Cyril Ramaphosa powołał specjalną komisję rządową pod przewodnictwem wiceprezydenta, która ma rozważyć opcje dla kraju po wydaniu nakazu aresztowania Putina. Nieoficjalnie mówiło się, że władze zwrócą się do Putina, by wziął udział w szczycie BRICS tylko zdalnie.

– Nie ma opcji, by nie aresztować Putina. Jeśli tu przyjedzie, musimy go aresztować – powiedział wysoki rangą urzędnik, cytowany przez południowoafrykański "Sunday Times". Zgodnie z opinią prawną zignorowanie nakazu naruszyłoby międzynarodowe zobowiązania RPA i byłoby sprzeczne z prawem tego kraju.

Według najnowszych informacji RPA nada Putinowi i rosyjskiej delegacji immunitet dyplomatyczny na czas wydarzeń związanych ze szczytem BRICS. Południowoafrykańska minister ds. stosunków międzynarodowych i współpracy Naledi Pandor poinformowała, że specjalna ustawa o immunitecie i przywilejach dyplomatycznych dotyczy wszystkich uczestników szczytu. Rzecznik resortu Clayson Monyela dodał, że decyzja była "rutynowa" i jest wydawana za każdym razem, gdy odbywa się podobne międzynarodowe spotkanie w Południowej Afryce.

Przypomnijmy, że RPA odmówiła poparcia sankcji wobec Rosji lub potępienia jej agresji na Ukrainie. 11 maja ambasador USA Reuben Brigety oskarżył Republikę Południowej Afryki o dostarczanie broni Rosji. Podczas spotkania z prasą powiedział, że jeden z transportów broni został zrealizowany w grudniu 2022 roku, kiedy statek "Lady R" zawinął do bazy marynarki wojennej, leżącej na południowym wybrzeżu w rejonie Kapsztadu i stał w porcie przez trzy dni. Prezydent RPA powołał komisję, która ma zbadać prawdziwość postawionego przez ambasadora USA zarzutu.

Nakaz aresztowania Putina

17 marca Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania Władimira Putina. Sędziowie uznali, że są realne podstawy, by sądzić, iż jest on odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji. MTK wydał jednocześnie nakaz aresztowania rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej, oskarżanej o te same zbrodnie, co Putin.

RadioZET.pl/Bloomberg/Sunday Times