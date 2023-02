"Niemieckie czołgi znowu zagrażają Rosji". Putin: "Jesteśmy zmuszeni"

Władimir Putin przemawiał w czwartek na uroczystości 80. rocznicy zwycięstwa Armii Czerwonej nad nazistowskimi Niemcami pod Stalingradem (obecnie Wołgograd). Ówczesny triumf Sowietów oznaczał początek końca imperium Adolfa Hitlera.

Putin posłużył się historycznym porównaniem, po tym, jak obecne władze Niemiec zgodziły się na przekazanie zaatakowanej Ukrainie czołgów Leopard 2.

Putin: Niemieckie czołgi znów zagrażają Rosji. Niewiarygodne

- To niewiarygodne, ale prawdziwe. Znowu zagrażają nam niemieckie czołgi Leopard – stwierdził Putin w Wołgogradzie. - Ciągle jesteśmy zmuszeni odpierać agresję kolektywnego Zachodu – powiedział Putin, cytowany przez agencję AFP.

- My nie wysyłamy czołgów do ich granic, ale mamy czym odpowiedzieć i nie będzie to tylko użycie pojazdów opancerzonych. Każdy powinien to zrozumieć. Nowoczesna wojna z Rosją będzie zupełnie inna – ostrzegł rosyjski zbrodniarz.

80. rocznica zwycięstwa pod Stalingradem (walki trwały w latach 1942-1943) przypada w momencie, gdy Rosja wtargnęła na Ukrainę i walczy na jej ziemiach od niemal roku. Wojska Kijowa odparły agresję, ale na wschodzie kraju od miesięcy toczą się ciężkie walki. Ukraina została wsparta militarnie przez państwa NATO, a Rosja zaostrzyła konflikt, decydując we wrześniu 2022 roku o nielegalnej aneksji czterech okupowanych obwodów i o częściowej mobilizacji wojskowej.

RadioZET.pl/AFP