Putin ma plan na 9 maja. Data nie jest przypadkowa

Władimir Putin "potrzebuje zwycięstwa w Bachmucie" przed 9 maja bądź przed doroczną telekonferencją z obywatelami, aby "umocnić swój autorytet wewnątrz kraju" – poinformowano w najnowszym raporcie amerykańskiego think tanku. Według przecieków z Kremla telekonferencja Putina miałaby odbyć się w czerwcu.

Putin znów zwraca się do Prigożyna

W tym kontekście ISW przywołuje doniesienia, iż Putin "powstrzymał zabiegi rosyjskiego Ministerstwa Obrony, by zemścić się na Grupie Wagnera" poprzez wstrzymanie przez resort Siergieja Szojgu dostaw amunicji i odmowę wzmocnienia najemników. Putin być może znów zwraca się do założyciela Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna po "kolejnym rozczarowaniu" regularną armią, która nie zajęła w całości obwodów ługańskiego i donieckiego na wschodzie Ukrainy w wymaganym terminie do 1 kwietnia – czytamy.

Instytut Studiów nad Wojną pisze, że Kreml znów wyznacza na stanowiska dowódcze wysokiej rangi wojskowych powiązanych z Grupą Wagnera, jak generał Michaił Tieplinski. "Jeśli prawdą są doniesienia o powrocie Tieplinskiego, to jest to sugestia, iż dla Putina priorytetem jest odniesienie w bliskim terminie zdecydowanego zwycięstwa, przynajmniej w Bachmucie" – konkluduje ISW.

Według ocen brytyjskiego Ministerstwa Obrony generał Tieplinski, dowódca rosyjskich wojsk powietrznodesantowych, najprawdopodobniej powrócił do pełnienia ważnej roli w wojnie przeciwko Ukrainie, z której został odwołany w styczniu tego roku.

Władimir Putin przyjechał do obwodu chersońskiego

We wtorek 18 kwietnia rano Kreml oficjalnie ogłosił, że Putin pojawił się na terenie obwodu chersońskiego. Rosyjskie media propagandowe opublikowały nagrania i zdjęcia, na których widać, jak rosyjski przywódca wychodzi z wojskowego helikoptera, mija swoją samochodową kolumną okupowane miejscowości i przyjmuje meldunki wojskowych.

fot. PAP/EPA

Przypomnijmy, że 17 marca Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w Hadze wydał nakaz aresztowania Władimira Putina. Sędziowie uznali, że są realne podstawy, by sądzić, iż Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji. Władze w Kijowie dodatkowo zabiegają o powołanie trybunału ds. osądzenia agresji Rosji przeciwko Ukrainie.

RadioZET.pl/PAP