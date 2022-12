Władimir Putin doznał niefortunnego upadku ze schodów we własnej rezydencji - poinformował rosyjski kanał na Telegramie o nazwie Generał SVR. Miało to doprowadzić do wstydliwej sytuacji. W przeszłości profil był źródłem cytowanych, choć niepotwierdzonych, informacji o chorobach gospodarza Kremla.