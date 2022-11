Putin nie rezygnuje z planu ws. Ukrainy. "Wprowadza Zachód w błąd"

Minionej doby rosyjska armia przeprowadziła przeciwko Ukrainie 78 ataków rakietowych i 23 ataki lotnicze - poinformował w czwartek sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski wezwał do odebrania Rosji prawa weta w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, a działania agresora nazwał "oczywistą zbrodnią przeciwko ludzkości".

Jak przekazał Instytut Studiów nad Wojną (ISW), Władimir Putin i jego otoczenie nie porzucili "swoich maksymalistycznych celów dotyczących zaprowadzenia kontroli nad Ukrainą".

Putin ma plan ws. Ukrainy. Eksperci: chce zmylić Zachód

"Najprawdopodobniej częściowo je maskują, by wprowadzić w błąd kraje Zachodu, które mają naciskać na Ukrainę w sprawie dążenia do pokoju" - czytamy w raporcie amerykańskiego think tanku.

ISW podkreślił, że rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow 21 listopada powiedział, iż zmiana obecnych władz w Kijowie nie jest celem rosyjskiej "specjalnej operacji wojskowej" [tak reżim w Moskwie określa wojnę w Ukrainie - red.] i zaznaczył, że prezydent Putin "już wcześniej o tym mówił".

Jednak - jak wskazują analitycy - Putin twierdził też w ostatnim czasie m.in., że Ukraina "straciła swoją suwerenność" i znalazła się całkowicie pod kontrolą NATO, że Rosja "stworzyła" Ukrainę i to ona może być "jedynym prawdziwym gwarantem suwerenności" tego kraju. Powtarzał jednocześnie, że konieczna jest "denazyfikacja" Ukrainy.

ISW zaznaczył w swoim sprawozdaniu, że postulaty artykułowane przez dyktatora "są równoznaczne z wymogiem zmiany władz w Kijowie, nawet jeśli nie powiedział tego wprost". "Maskowanie przez Kreml jego celów, które jest najprawdopodobniej skierowane do zachodnich odbiorców, dezorientuje rosyjskich zwolenników wojny" - napisano.

RadioZET.pl/PAP