Posiedzenie rządu odbyło się w formie wideokonferencji. Wydarzenie relacjonowała rosyjska telewizja. Władimir Putin wywoływał do odpowiedzi poszczególnych ministrów, a ci relacjonowali, nad czym aktualnie pracują. Monolog Denisa Manturowa, ministra handlu i przemysłu, ewidentnie wyprowadził z równowagi gospodarza Kremla.

Putin wściekły na ministra. "Nie rozumiesz sytuacji"

Gdy wicepremier przedstawiał swój raport, Putin nagle mu przerwał i zapytał o konkretną datę dotyczącą zamówienia nowych samolotów. - Kiedy będą kontrakty? Dyrektorzy powiedzieli mi, że nie mają żadnych kontraktów - odpowiedział sobie sam Putin. - Nie staracie się wystarczająco mocno. Dlaczego udajesz głupca? - pytał wyraźnie zdenerwowany.

Jak przypomina BBC, Manturow jest lojalnym członkiem rządu Putina od 2012 roku. Regularnie towarzyszy prezydentowi podczas wizyt zagranicznych i krajowych. Latem powierzono mu nadzorowanie rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego, kiedy na polu bitwy w Ukrainie wyszły na jaw już niedociągnięcia w tym obszarze.

- Te 700 samolotów, w tym helikoptery, trzeba to załatwić z ministerstwem obrony. Kilka przedsiębiorstw wciąż nie otrzymało żadnych zamówień – zauważył rosyjski przywódca.

Gdy Manturow wyjaśnił, że jego ministerstwo uruchomiło w Petersburgu program produkcji silników do helikopterów, które wcześniej były produkowane w Ukrainie, prezydent wtrącił się, narzekając, że to wszystko trwa zbyt długo. Kiedy publiczne upokorzenie ministra dobiegło końca, obiecał, że jego resort zrobi wszystko, co w jego mocy. Ale to najwyraźniej nie wystarczyło coraz bardziej wzburzonemu prezydentowi.

- Nie, zrób to w ciągu miesiąca. Nie rozumiesz sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy? Trzeba to zrobić w ciągu miesiąca, nie później - powiedział Putin.

