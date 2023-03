Putin odwiedził Mariupol, zmasakrowany wcześniej przez Rosjan. Był m.in. w Teatrze Dramatycznym

Władimir Putin udał się w sobotę z "wizytą roboczą" do Mariupola. Jak podała rządowa agencja TASS, odwiedził go po raz pierwszy od czasu, gdy miasto zostało we wrześniu 2022 roku zaanektowane przez Rosjan po kilkumiesięcznym oblężeniu.

Putin odwiedził Mariupol. Zwiedzał m.in. Teatr Dramatyczny

Dyktator poleciał tam śmigłowcem i na miejscu przyglądał się pracom renowacyjnym i budowlanym w mieście zdewastowanym przez jego wojska. Rozmawiał również z mieszkańcami. Wizyta miała miejsce zaraz po odwiedzinach na Krymie, w 9. rocznicę inkorporacji półwyspu.

"W szczególności chodziło o budowę nowych osiedli mieszkaniowych, obiektów socjalnych i oświatowych, infrastruktury mieszkaniowej i usług komunalnych, placówek medycznych" - poinformował natomiast serwis prasowy Kremla, cytowany przez ukraińską agencję Interfax.

Materiały, które można znaleźć w mediach społecznościowych, przedstawiają Putina, który zwiedza m.in. Teatr Dramatyczny. Obiekt ten został zbombardowany przez Rosjan 16 marca 2022 roku. W wyniku ostrzału zginęło prawie 300 osób, które znalazły tam schronienie po tym, jak straciły swoje domy po pierwszych rosyjskich atakach.

Obecność Putina na zaanektowanych terenach miała miejsce także w cieniu decyzji Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, który 17 marca wydał nakaz aresztowania rosyjskiego przywódcy.

Sędziowie MTK uznali, że istnieją realne podstawy, by sądzić, iż Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji. Kreml ocenił ten ruch jako "bez znaczenia" i nieważny z prawnego punktu widzenia.

