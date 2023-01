Władimir Putin dba o swój publiczny wizerunek. Kreuje się na macho, grając w hokeja, pozując za kierownicą pojazdów wojskowych czy łowiąc ryby i jeżdżąc konno z gołą klatką piersiową. Prezydent Rosji chce, aby postrzegano go jako twardego przywódcę.

W kraju, w którym męskość jest najwyraźniej cenioną cechą, najnowsze zdjęcia prezydenta nie powinny być zaskoczeniem. 26 stycznia Putin razem ze studentami Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. Łomonosowa świętował Dzień Rosyjskiego Studenta. Przy okazji pozował do zdjęcia.

Nowe zdjęcie Putina. Wzrost to kompleks dyktatora?

Zaraz po tym, jak Kreml opublikował oficjalne zdjęcie, niektórzy komentatorzy zwrócili uwagę na strój dyktatora. Rosyjski przywódca wybrał nieprzypadkową parę butów. Dzięki nim zyskał dodatkowy cal, czyli około 2,5 cm wzrostu - zauważa Sky News.

"Panie i panowie, przedstawiam prezydenta Rosji. Mężczyzna tak niepewny siebie i mający obsesję na punkcie własnej osoby, że nosi buty na wysokich obcasach, aby wyglądać na jeszcze wyższego, mając obok siebie niewysokie studentki z moskiewskiego uniwersytetu" - czytamy na profilu „Glasnost Gone”.

W 2015 roku "Express" informował, że według źródła na Kremlu nikt nie może być wyższy od prezydenta na oficjalnych zdjęciach. - Dlatego jego ochroniarze są zawsze niżsi od niego, żeby sprawiać wrażenie, że Putin jest wysoką osobą - powiedział rozmówca gazety.

To nie pierwsze komentarze na temat obcasów w butach prezydenta Rosji. Były premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown ujawnił, że Władimir Putin zlekceważył go, zmuszając do siedzenia na niskim krześle podczas oficjalnej wizyty w Moskwie w 2006 roku. W wywiadzie dla „Telegraph” powiedział: - Zostałem posadzony w taki sposób, by mógł patrzeć na mnie z góry. On na pewno jest stosunkowo niskim mężczyzną, nosi te obcasy.

RadioZET.pl/Sky News