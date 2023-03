Putin przygotowuje się na atak? Systemy obrony powietrznej w Moskwie

To nie pierwsze doniesienia o systemach wojskowych instalowanych w stolicy Rosji. W styczniu "The Insider" informował, że w Moskwie rozlokowano m.in. radary rozpoznania wyznaczania celów P-18 "Prima". Te miały pojawić się na dachu budynków rządowych jak gmach Ministerstwa Obrony.

Również w styczniu niezależny rosyjski portal "Agentstwo” poinformował, że sześć kilometrów od rezydencji Władimira Putina zainstalowano system obrony przeciwlotniczej Pancyr-S. "Zestaw chroni Putina i jego rodzinę przed możliwym ukraińskim uderzeniem” - podał portal, publikując jednocześnie zdjęcie wojskowego kompleksu.

Moskwa się fortyfikuje. Obawiają się ukraińskiego ataku?

W środę, inny z niezależnych rosyjskich portali, "Syrena", pokazał na Telegramie nadesłane przez jednego z czytelników wideo. Widać na nim kolejny system wojskowy, który pojawił się w Moskwie. "Na nagraniu widać, że pojawił się on w pobliżu stacji metra Salaryevo. Nie jest jednak jasne, kiedy został zainstalowany”.

Według "The Insider” na nagraniu widać radarową stację rozpoznania i wyznaczania celów P-18 "Prima". Według doniesień „Syreny” w Moskwie zainstalowano już siedem podobnych kompleksów. Rozmieszczono je w pobliżu miejsc ważnych dla władz i urzędników, w tym przy rezydencji Putina we wsi Novo-Ogaryovo, czy biznesowym lotnisku "Ostafiewo”, należącym do Gazpromu.

