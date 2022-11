Putin spotkał się z matkami poległych żołnierzy Rosji. Zdumiewające słowa

Władimir Putin podczas spotkania zwrócił m.in. uwagę, że w Rosji w wypadkach drogowych i z powodu alkoholu ginie po ok. 30 tys. ludzi - podkreśla RBK-Ukraina.

Putin rozmawiał z matkami poległych żołnierzy Rosji

- Ważne jest to, że wszyscy jesteśmy śmiertelni, wszyscy jesteśmy pod (przewodnictwem, przyp.) Boga i kiedyś wszyscy z tego świata odejdziemy. To jest nieuniknione. Pytanie, jak żyliśmy – kontynuował zbrodniarz wojenny. Prezydent Rosji dodał, że rosyjscy żołnierze, którzy walczyli przeciwko Ukrainie i polegli, "nie odeszli na marne", a ich "życie miało znaczenie".

Jak podały siły zbrojne Ukrainy, od początku wojny na pełną skalę Rosja straciła w inwazji ponad 86 tys. żołnierzy.

Pełnomocnik rządu RP: "Tak wygląda hipokryzja"

Kreml nie interesuje się losem Rosjan - ocenił w piątek na Twitterze pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn, komentując spotkanie prezydenta Rosji z matkami rosyjskich żołnierzy. W ocenie Żaryna to skrajny przykład hipokryzji. "To z rozkazu Putina żołnierze są w Rosji traktowani jako «mięso armatnie»" - podkreślił we wpisie.

Żaryn przypomniał, że wcześniej w historii również dla Związku Sowieckiego i nazistowskich Niemiec życie ludzkie miało małą wartość. "Ważniejsza była ideologia. Teraz w Rosji jest podobnie" - ocenił minister w KPRM.

RadioZET.pl/Rbc.ua/Twitter