Putin szykuje "przełomowy zryw". Władze Ukrainy wskazują termin

11 stycznia niezależne rosyjskie media powiadomiły, że nowym naczelnym dowódcą sił inwazyjnych został generał Walerij Gierasimow, szef sztabu generalnego sił zbrojnych Rosji, który zastąpił w tej roli generała Siergieja Surowikina.

Rosja szykuje kolejną ofensywę wobec Ukrainy?

Według wielu analityków, m.in. ekspertów amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW), ta zmiana świadczy o przekonaniu Władimira Putina i jego otoczenia, że wojna z Ukrainą będzie trwała długo, a w najbliższych miesiącach należy spodziewać się kolejnej zakrojonej na szeroką skalę ofensywy agresora.

Eksperci również podkreślają, jak duże zagrożenie może w najbliższym czasie przyjść ze strony Kremla. Krzysztof Wojczal w rozmowie z Wirtualną Polską przekonywał, że Rosjanie są "zdeterminowani do tego, by rozstrzygnąć wojnę w możliwie krótkim terminie".

Z kolei gen prof. Bogusław Pacek - także w rozmowie z WP - mówił, iż Rosjanie szykują się do "zadania decydującego ciosu" i "dążą do sytuacji, w której na wiosnę inicjatywa będzie należała tylko do nich".

"Rosja przygotowuje się do przełomowego zrywu"

W ocenie Ołeksija Daniłowa przeciwnik "wykorzystał już siły czeczeńskich oddziałów Ramzana Kadyrowa i Grupy Wagnera, a teraz czas na regularną rosyjską armię". - To dla nich ostatni dzwonek. Nie będzie już kogo wymieniać i winić za klęski, które poniosą na naszej ziemi - oznajmił szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony.

W rozmowie z agencją informacyjną Interfax-Ukraina podkreślił też, że kolejne natarcie wroga, podobne do tego z 24 lutego 2022 roku, może nastąpić np. w rocznicę inwazji lub w marcu. Ten okres (przełom lutego i marca) bardzo często pojawia się w spekulacjach, odnośnie ewentualnego ataku Rosji.

Mobilizacja, która wcale nie została wstrzymana, to dla nas wyzwanie. Musimy przygotować się na ich próbę najazdu. Rosja przygotowuje się do przełomowego zrywu w wojnie z naszym krajem Ołeksij Daniłow

W grudniu ubiegłego roku naczelny dowódca sił zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny wyraził przypuszczenie, że wróg "gdzieś za Uralem" szykuje nowe wojska w liczbie 200 tys. żołnierzy, aby ponownie zaatakować sąsiedni kraj.

W ocenie Załużnego do takiej ofensywy dojdzie najprawdopodobniej pomiędzy styczniem i marcem. Jak przewidywał dowódca, nowa odsłona wojny może rozpocząć się w Donbasie, ale nie da się wykluczyć także ataku w kierunku Kijowa, natarcia od strony Białorusi, a nawet szturmu na południowym odcinku frontu.

