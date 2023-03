Putin: Zachód zaczął używać broni nuklearnej. Jest reakcja

Wielka Brytania – wraz z dostarczeniem szwadronu czołgów Challenger 2 – przekaże Ukrainie amunicję, w szczególności pociski przeciwpancerne zawierające zubożony uran – podał we wtorek portal Ukrainska Prawda, który powołał się na informacje z posiedzenia Izby Lordów. Tego rodzaju ładunki odznaczają się dużą skutecznością podczas ostrzeliwania celów wroga, zwłaszcza czołgów i pojazdów opancerzonych.

Putin: Zachód zaczął używać broni nuklearnej

Na te zapowiedzi władz w Londynie zareagował Władimir Putin. – Wydaje się, że Zachód naprawdę zdecydował się walczyć z Rosją do ostatniego Ukraińca nie słowami, ale czynem – powiedział rosyjski przywódca. – Chciałbym jednak w związku z tym zaznaczyć, że jeśli to wszystko się stanie, to Rosja będzie zmuszona w odpowiedni sposób zareagować. Mam na myśli, że kolektywny Zachód zaczął już używać broni z komponentem jądrowym – dodał.

W odpowiedzi na komentarz Putina brytyjskie Ministerstwo Obrony napisało, że "takie pociski nie mają nic wspólnego z bronią jądrową". "Rosja jest zaangażowana w celową dezinformację dotyczącą dostarczania Ukrainie pocisków ze zubożonym uranem" – podał resort obrony.

"Technologia ta jest wykorzystywana w produkcji broni, ponieważ pozwala na skuteczniejsze przebicie pancerzy czołgów ze względu na swoją gęstość i inne właściwości fizyczne" – czytamy w komunikacie. "To standardowy komponent, który nie ma nic wspólnego z bronią nuklearną ani jej możliwościami. Rosja o tym wie, ale celowo próbuje dezinformować" – podkreślił resort obrony.

Zubożony uran

Zubożony uran jest produktem odpadowym procesu wzbogacania uranu, stosowanym m.in. w przemyśle zbrojeniowym. Wykorzystuje się go również w pancerzach czołgów i pojazdów bojowych jako warstwę pośrednią między płytami pancerza a kadłubem. Ochrona stosowana w pancerzu niektórych modyfikacji amerykańskiego czołgu głównego M1 Abrams jest uważana za praktycznie nie do przebicia dla zdecydowanej większości nowoczesnej amunicji przeciwpancernej, w tym radzieckiej i rosyjskiej.

Nakaz aresztowania Putina

Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) wydał w piątek nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina i rosyjskiej funkcjonariuszki Marii Lwowej-Bełowej w związku z planem deportacji ukraińskich dzieci do Rosji. Sąd stwierdził, że "istnieją uzasadnione podstawy, by sądzić, że Putin ponosi indywidualną odpowiedzialność karną" za zarzucane mu zbrodnie, za popełnienie ich bezpośrednio wraz z innymi oraz za "niewłaściwe sprawowanie przez niego kontroli nad podwładnymi cywilnymi i wojskowymi, którzy popełnili te czyny".

Źródła niezależnego portalu Meduza, zbliżone do administracji Putina, twierdzą, że decyzja MTK w Hadze była przyjęta przez Kreml jako "najbardziej nieoczekiwany krok Zachodu". Rozmówcy dodają, że rosyjskie kierownictwo nie było przygotowane na taką sytuację. Teoretycznie Putin może być zatrzymany na podstawie nakazu aresztowania w 123 krajach.

RadioZET.pl/PAP