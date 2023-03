Putina wcale nie było w Mariupolu? Zaskakujące doniesienia. "Nie ma żadnych dowodów"

W niedzielę Kreml poinformował o pobycie Władimira Putina w okupowanym Mariupolu, czyli mieście, które rosyjskie wojska zajęły w maju ubiegłego roku po trwających tygodniami brutalnych atakach. W efekcie tych działań agresora zginęło tam prawdopodobnie kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców.

Putin miał tam się udać z "wizytą roboczą" po pobycie na Krymie. Media informowały, że doglądał "prac budowlanych i renowacyjnych" i zwiedził m.in. Teatr Dramatyczny, którego siedzibę Rosjanie zbombardowali w marcu 2022 roku, zabijając prawie 300 ukrywających się tam osób.

Putina jednak nie było w Mariupolu? Ukraińskie służby: nie ma dowodów

Tymczasem pojawiły się spekulacje, jakoby to wcale nie rosyjski dyktator, a jeden z jego sobowtórów pojawił się w Mariupolu. Taką tezę przedstawił w poniedziałek w poniedziałek przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Andrij Jusow, cytowany przez RBK-Ukraina.

- Nie mamy żadnych dowodów na to, że ta osoba to był Putin. Natomiast mężczyzna wyglądający jak on rzeczywiście jest widoczny na tych kadrach - powiedział Jusow. Podkreślił, że "teraz trwają dyskusje w środowisku eksperckim, czy sam Putin żyje".

Jusow zaznaczył też, że wśród cech charakterystycznych Putina nie ma "spacerów wieczorem po mieście i rozmów z mieszkańcami na podwórzach". - Więc to jest dobrze wyreżyserowane. I oczywiście rosyjska propaganda umie tworzyć różne wyreżyserowane seanse - dodał.

Ale jeśli żyje, to widzimy zazwyczaj spotkania Putina przy długim stole, w odległości od żywych ludzi, trzęsie mu się jedna ręka i wiele innych już charakterystycznych oznak, dobrze charakteryzujących Putina Andrij Jusow

W mediach co pewien czas pojawiają się informacje o sobowtórach Putina. Obserwatorzy dostrzegali np. zmiany na twarzy, inny sposób zachowania oraz odmienny wzrost. Według HUR Putin ma co najmniej trzech sobowtórów.

RadioZET.pl/PAP