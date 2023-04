Rebecca Reusch zaginęła 18 lutego 2019 roku w Berlinie. Dziewczyna miała wtedy 15 lat. Chociaż śledztwo nie dało na razie odpowiedzi, co się z nią stało, policja poszukuje nowych dowodów. Jak ustaliła stacja RTL, ponownie przeszukano dom szwagra Rebeki, Floriana R.

Rzecznik berlińskiej prokuratury Sebastian Büchner potwierdził, że dokonano przeszukania u "podejrzanego, wobec którego nadal toczy się śledztwo". Prokuratura nie chciała zdradzać dalszych szczegółów.

Rebecca Reusch zaginęła. Nowe fakty

Jak zaznacza RTL, nie do końca wiadomo, kiedy dokładnie doszło do przeszukania. Niemiecka stacja dowiedziała się, że w domu przeprowadzono pomiary akustyczne, prawdopodobnie po to, aby sprawdzić, jak dźwięki przenikają z wnętrza na zewnątrz. Według informacji RTL podczas przeszukania znaleziono szlafrok z brakującym paskiem.

Przed zaginięciem 15-letnia Rebecca była w domu swojej siostry Jessiki i jej męża Floriana R. Później ślad po niej zaginął. Policja zakłada, że nastolatka nie opuściła ich domu żywa. Śledczy mieli teorię, że szwagier nastolatki zgwałcił ją i zamordował, a potem wywiózł samochodem i zakopał w lesie w Brandenburgii. Do tej pory nie udało się znaleźć wystarczających dowodów. Natomiast rodzina Rebeki wierzy w niewinność mężczyzny.

W dniu zaginięcia Florian R. wrócił do domu nad ranem po mocno zakrapianej imprezie, a jego żona ok. 7 rano wyszła z domu, aby odprowadzić dziecko do żłobka. W tym czasie 15-letnia Rebecca zaginęła. Szwagier nastolatki tłumaczył, że w momencie, gdy Rebecca zniknęła, on spał i niczego nie zauważył.

W śledztwie pojawił się też polski wątek. Sąsiedzi mężczyzny spekulowali w rozmowie z “Bildem”, że mógł sprzedać 15-latkę w Polsce. W dniu zaginięcia Rebeki różowe renault twingo Floriana R. zidentyfikowano na autostradzie A12. Jechał nim w kierunku Polski. Pierwszy raz przejechał tamtędy o godz. 10:47, a także następnego dnia o 22:39. W tym czasie tylko on miał dostęp do auta. W bagażniku były też włosy dziewczyny i włókna z polarowego koca, który zniknął wraz z nastolatką. Rodzina dziewczyny powiedziała policji, że Rebecca bawiła się w samochodzie z córką jej siostry, stąd włosy i włókna.

W sierpniu 2019 roku policja przeprowadziła szeroko zakrojone poszukiwania w lesie w okolicy sąsiadującej z jeziorem miejscowości Wolzig, położonej kilkadziesiąt kilometrów na południowy wschód od Berlina. Mieszkańcy widzieli tam różowe renault i dziwnie zachowującego się mężczyznę. Policja nic jednak nie znalazła.

