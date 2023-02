Nie żyje 16-latka zaatakowana przez rekina. Wskoczyła popływać do rzeki

Rekin zaatakował 16-latkę, która – jak podała policja – przebywała nad wodą z przyjaciółmi. - Pływali na skuterach wodnych. Podobno w okolicy widziano delfiny i dziewczyna wskoczyła do wody, by z nimi popływać – powiedział cytowany przez AFP funkcjonariusz lokalnej policji Paul Robinson.

Australia. Rekin zaatakował 16-latkę. Nie przeżyła

Próby ratunku po wyciągnięciu poważnie zranionej dziewczyny z wody nie przyniosły efektu. - Obecność rekinów w tej części rzeki, uchodzącej do Oceanu Indyjskiego nie jest zjawiskiem powszechnym – dodał Robinson. Do ataku rekina doszło 2,5 kilometra od ujścia rzeki do oceanu.

Rząd stanowy wezwał po wypadku do zachowywania „szczególnej ostrożności” w Rzece Łabędziej oraz do przestrzegania zakazu korzystania z plaż. Rodzina dziewczynki, która pochodziła z Perth, była "całkowicie zdruzgotana" tragiczną wiadomością.

Ostatni śmiertelny atak w australijskiej rzece miał miejsce w 1960 roku, kiedy to 3,3-metrowy rekin zaatakował nurka w Sydney – przypomniała agencja AFP. Również do śmiertelnego zdarzenia doszło w lutym 2022 roku, kiedy rekin zaatakował 35-letniego brytyjskiego instruktora nurkowania przy plaży w Little Bay w aglomeracji Sydney nad Pacyfikiem. Był to pierwszy tego typu atak w tym miejscu od 1963 roku.

RadioZET.pl/AFP