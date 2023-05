Reżim Kima skazuje nawet małe dzieci. Szokująca kara dla 2-latka

Korea Północna w drastyczny sposób zwalcza chrześcijaństwo. Reżim Kim Dzong Una stosuje radykalne kary po ujawnieniu przez aparat represji religijnych praktyki – czytamy w Międzynarodowym Raporcie Wolności Religijnej Departamentu Stanu USA.

Ludziom przyłapanym na posiadaniu egzemplarza Biblii grozi w Korei Północnej kara śmierci, a ich rodzinom, w tym małym dzieciom, dożywocie w obozie. Dowodem jest historia 2-latka, który został zesłany do obozu koncentracyjnego z dożywotnim wyrokiem. Tylko dlatego, że przyłapano jego rodziców na posiadaniu Biblii.

Korea Północna. 2-latek skazany na dożywocie w obozie koncentracyjnym

Raportu Departamentu Stanu USA określa liczbę prześladowanych chrześcijan w Korei Płn. na 70 tys. z ogółu 400 tysięcy w tym kraju. Zawiera on opis innych kar, a nawet egzekucji wykonanych na ludziach z powodu ich przekonań religijnych.

Autorzy raportu stwierdzają, że w takich warunkach dochodzi do tego, że północnokoreańscy chrześcijanie kryją się ze swoją wiarą przed dziećmi. "Chrześcijanin nigdy nie jest bezpieczny. Dzieci są zachęcane, by informować swoich nauczycieli o wszelkich oznakach wiary w domu rodziców" – ocenili eksperci, powołując się na ustalenia organizacji pozarządowej Open Doors USA.

Inna organizacja przywołana w amerykańskim raporcie, Korea Future, podała przykładowe rodzaje tortur wobec chrześcijan, stosowane przez totalitarny reżim. Były to m.in. "bicie drewnianą maczugą, wieszanie za nogi, zmuszanie do wykonywania skoków w przysiadzie, wlewanie siłą do nozdrzy płynu z papryki w proszku, klękanie na prętach, obserwowanie egzekucji lub torturowania innych więźniów, głodzenie, zmuszanie do spożywania zanieczyszczonej żywności, pozbawianie snu, zmuszanie do pozostawania w nieruchomej pozycji przez 12 godzin".

