Duża eksplozja w rosyjskim mieście. "Ogromny krater w samym centrum"

Kremlowski urzędnik dodał, że krater po wybuchu ma szerokość około 20 metrów. Na Telegramie pojawiły się również nagrania wideo, na których widać skutki eksplozji, w tym zniszczone mieszkania oraz gruz na ulicach. "Według wstępnych informacji nie ma ofiar” – napisał na Telegramie Wiaczesław Gładkow, gubernator obwodu biełgorodzkiego.

Kilka godzin po eksplozji ministerstwo obrony Rosji wydało komunikat w sprawie wybuchu. "20 kwietnia podczas lotu Su-34 VKS nad miastem Biełgorod doszło do niekontrolowanego zrzutu amunicji lotniczej" - napisano w komunikacie. Dodano, że trwa dochodzenie w sprawie incydentu, który spowodował "uszkodzenie kilku budynków mieszkalnych"

Rosja. Ogromna eksplozja w Biełgorodzie

To nie pierwszy raz, kiedy w Biełgorodzie dochodzi do wybuchów. Od momentu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę w mieście doszło do różnych incydentów, zwłaszcza w infrastrukturze krytycznej. Kreml oskarżył stronę ukraińską o ataki odwetowe, ale władze w Kijowie w większości przypadków nie komentowali doniesień o atakach na Biełgorod.

Obecnie główne walki w wojnie toczą się w Donbasie, dokładnie o miasto Bachmut w obwodzie donieckim. Od sierpnia ubiegłego roku Rosjanie starają się przejąć nad nim kontrolę, zwłaszcza przy użyciu najemników z Grupy Wagnera.

RadioZET.pl/AFP