Rosja ma większe rezerwy pocisków rakietowych, niż sądzono? "Gromadziła od lat"

Zmasowany atak rakietowy na Ukrainę, jaki Rosja przeprowadziła we wtorek, wskazuje na to, agresorzy mogą mieć większe rezerwy pocisków rakietowych, niż przypuszczano. - Pentagon ocenia też, że Moskwa kupuje rakiety od Korei Północnej i Iranu – poinformował w piątek "New York Times".