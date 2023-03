"Rosja nie będzie istnieć w takich granicach. To będzie historyczny moment"

Wojna w Ukrainie zakończy się całkowitą przegraną Rosji – uważa Ołeksij Daniłow. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy stwierdził w rozmowie z Onetem, że mimo zaciętych walk na froncie Kijów szykuje się - dzięki militarnemu wsparciu sojuszników - do wiosennej ofensywy.

- Ujmijmy to tak: na pewno będzie kontrofensywa. […] Nie mogę potwierdzić, że celem będzie Melitopol czy inne miejscowości. Ale mogę zagwarantować, że wyzwolimy całą naszą ukraińską ziemię od tego plugastwa – powiedział.

Rosja Putina rozpadnie się? "Nie będzie istnieć w takich granicach"

W ocenie Daniłowa Rosja przegrywa wojnę, a jej ostateczne rozstrzygnięcie doprowadzi do rozpadu reżimu Putina, przy czym nie będzie chodziło jedynie o zmianę władzy na Kremlu.

- Ta wojna doprowadzi do upadku Federacji Rosyjskiej. Rosja nie będzie istnieć w takich granicach, w jakich istnieje dzisiaj. To będzie historyczny moment. I pani, i ja będziemy świadkami tego procesu – mówił w wywiadzie ukraiński urzędnik. Doprecyzował, że ma na myśli kolejny rozpad kraju (po upadku ZSRR w 1991 r.) i pojawienie się kolejnych państw. - Upadek Związku Radzieckiego był bardzo szybki. To samo stanie się z Rosją. Będziemy obserwować, jak się rozpada. I nie ma znaczenia, która z grup będzie zapalnikiem - mówił.

Ołeksij Daniłow stwierdził, że rzekoma choroba Władimira Putina jeszcze mocniej wybrzmiewa na cały świat w czasie wojny. - Cóż, fakt, że jest chory na głowę, jest znany całemu światu. Bunkier i jego fobie również nie są tajemnicą. […] Co do jego zdrowia: ludzie, którzy znają się na tych sprawach, mogą potwierdzić, że jest on poważnie chory. A leki, które bierze, mają skutki uboczne dla jego głowy – mówił Daniłow.

W jego ocenie postępuje izolacja Putina, a dalszym celem jest jego całkowite odizolowanie. - To kwestia czasu. Putin w ogóle nie spotyka się z ludźmi. Teraz dostęp do niego mają tylko pracownicy zajmujący się jego ochroną – powiedział Ukrainiec.

RadioZET.pl/Onet.pl