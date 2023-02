Nocny pożar w Moskwie. Media zwracają uwagę na jeden szczegół

Pożar wybuchł w północno-wschodniej części Moskwy, przy ulicy Dekabrystów, na terenie jednego z warsztatów samochodowych. Uratowano trzy osoby.

Moskwa. Pożar w pobliżu Naukowego Instytutu Instrumentów Precyzyjnych

"Ogniem objęte było 1500 metrów kwadratowych budynku" – przekazało w komunikacie rosyjskie Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. W akcji gaśniczej brało udział kilkanaście zastępów straży pożarnej i 173 strażaków. W trakcie walki z pożarem eksplodowały kanistry z paliwem wewnątrz warsztatu, którego dach częściowo zawalił się.

Według portalu Ukraińska Prawda pożar wybuchł w pobliżu Naukowego Instytutu Instrumentów Precyzyjnych, który zajmuje się opracowywaniem i produkcją kanałów sterowania radiowego dla broni odrzutowych marynarki wojennej i lotnictwa.

Wcześniej w poniedziałek doszło do eksplozji gazociągu w obwodzie jarosławskim w Rosji, która spowodowała ogromny pożar. Do dużego pożaru doszło także w Krasnojarsku w magazynie o powierzchni ok. 6000 metrów kwadratowych.

