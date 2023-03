"Pilnie udaj się do schronu". Tajemniczy komunikat w telewizji

Programy telewizyjne i radiowe w Moskwie oraz obwodzie swierdłowskim, którego największym miastem jest Jekaterynburg, zostały w czwartek zhakowane. Widzowie na swoich telewizorach zamiast regularnego programu zobaczyli symbol broni masowego rażenia oraz mapę Rosji, gdzie miało występować ryzyko ataków rakietowych.

Towarzyszył temu dźwięk alarmu przeciwlotniczego, który z powodu rosyjskiej inwazji stał się codziennością dla wszystkich mieszkańców Ukrainy. Komunikat radiowo-telewizyjny wzywał również do udania się do schronów i zażycia tabletek z jodkiem potasu, co jest zalecane podczas potencjalnego ataku atomowego.

Rosja. Ostrzeżenia przed atakiem w radiu i telewizji

„Pilnie udaj się do schronu. Uszczelnij lokal. Używaj wszystkich typów masek przeciwgazowych", „W przypadku braku masek przeciwgazowych używaj bandaży z gazy bawełnianej. Weź tabletki jodku potasu", "Zachować spokój. Jeśli poczujesz się gorzej, udaj się do najbliższej placówki medycznej" - to tylko niektóre z komunikatów, które zobaczyli w czwartek Rosjanie.

Rosyjski resort ds. nadzwyczajnych poinformował, że dramatyczny komunikat był fałszywy i stoją za nim hakerzy. Brytyjska bulwarówka "Daily Mail" dodała, że to trzeci taki incydent w Rosji w ciągu miesiąca, ale pierwszy, który wzywał mieszkańców do zażycia jodku potasu.

"Niektórzy komentatorzy twierdzili, że może to być sztuczka Kremla, aby ostrzec opinię publiczną, aby była gotowa do wojny, podczas gdy Putin zwiększa swoją retorykę w obliczu głębokiego napięcia między Wschodem a Zachodem w związku z wojną w Ukrainie" - napisał "Daily Mail".

Atak hakerów na rosyjskie media nastąpił w tym samym dniu, kiedy wojska Putina przepuściły zmasowany atak rakietowy na ukraińskie miasta. Co najmniej 4 osoby zginęły w Chersoniu, a 5 w obwodzie lwowskim. Na kilka godzin odcięto od stałego zasilania również Zaporoską Elektrownię Atomową.

RadioZET.pl/"Daily Mail"