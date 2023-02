"Rosja rozpoczęła wojnę o wartości". Zełenski przywitany oklaskami w Brukseli

Wołodymyr Zełenski stawił się na w Parlamencie Europejskim, na kolejnej zagranicznej wizycie w czasie trwającej wony z Rosją. "Witaj w Brukseli, drogi Wołodymyrze Zełenski. W sercu europejskiej rodziny, do której należy Ukraina. Będziemy wspierać Ukrainę na każdym jej kroku w drodze do naszej Unii" – powitała go Ursula von der Leyen, szefowa KE.

Zełenskiego witali również przewodnicząca PE, Roberta Metsola, oraz przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Na rozpoczęcie szczytu odegrano hymny UE oraz Ukrainy. Na sali obrad PE Zełenski został przywitany owacjami. Następnie rozpoczął swoje przemówienie.

Zełenski w Brukseli. "Rosja rozpoczęła wojnę totalną o wartości"

- Staję przed wami, żeby bronić prawa Ukrainy powrotu do domu. [...] Wojna totalna, którą Rosja rozpoczęła, nie toczy się tylko o terytoria, ale o wartości - mówił Zełenski w Parlamencie Europejskim. - Rosja inwestuje w ksenofobię i próbuje ją na naszym kontynencie znormalizować. Bronimy się przed najbardziej antyeuropejską siłą na kontynencie. Będziemy walczyć o marzenia naszych dzieci i wnuków. Podstawą jest pokój i bezpieczeństwo, tylko nasze zwycięstwo zagwarantuje przyszłość nam i naszym wartościom – mówił ukraiński przywódca.

Głównym tematem na szczycie w Brukseli będzie wojna w Ukrainie. Szczegóły rozmów na linii Ukraina – państwa członkowskie UE ujawnił premier RP Mateusz Morawiecki. - Będziemy rozmawiali z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim o tym, jak wesprzeć Ukrainę w jej drodze do zwycięstwa. Ważnym krokiem na tej drodze będzie kolejny pakiet sankcji unijnych - powiedział szef polskiego rządu.

fot. screen: European Parliament/Twitter

Premier Mateusz Morawiecki w czwartek rano przybył do Brukseli na dwudniowy nadzwyczajny szczyt Rady Europejskiej. Unijni liderzy mają dyskutować m.in. o rosyjskiej agresji na Ukrainę, gospodarce i konkurencyjności oraz polityce migracyjnej. W szczycie bierze udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel w zaproszeniu do unijnych liderów wskazał, że agenda szczytu zawiera trzy główne tematy: rosyjską wojnę przeciwko Ukrainie, gospodarkę i konkurencyjność oraz politykę migracyjną.

Jak mówił Morawiecki, wszyscy chcą doprowadzić do pokoju i bezpieczeństwa. - Ta wojna musi się skończyć, ale musi się skończyć w taki sposób, aby Ukraina wygrała. To jest dla wszystkich tu jasne. Jednak metody proponowane przez niektórych naszych partnerów, może nie taką prostą drogą, mogą prowadzić do tego zwycięstwa Ukrainy - stwierdził Morawiecki.

RadioZET.pl/PAP/Twitter