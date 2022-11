Rosja szykuje "tajną mobilizację". Ma się rozpocząć w ciągu kilku tygodni

Sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował w niedzielę komunikat, z którego wynika, że minionej doby ukraińskie siły odparły wrogie ataki w okolicy pięciu miejscowości w obwodzie ługańskim i donieckim w Donbasie.

Rosyjska armia przeprowadziła dwa ostrzały rakietowe obiektów cywilnych miasta Dniepr oraz 38 ostrzałów ukraińskich pozycji i obiektów cywilnych, w tym w Chersoniu, z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych - czytamy w porannym komunikacie.

Ukraina ostrzega. Putin szykuje tajną mobilizację

Sztab przekazał również, że w Rosji i na okupowanym ukraińskim terytorium trwają przygotowania do przeprowadzenia kolejnej akcji potajemnej mobilizacji do rosyjskiego wojska, która ma rozpocząć się 10 grudnia. Koresponduje to z niedawnymi doniesieniami rosyjskiego portal Ważnyje Istorii.

Zdaniem portalu Kreml prognozuje, że do lata 2023 roku nieodwracalne straty wśród Rosjan zmobilizowanych na wojnę przeciwko Ukrainie sięgną 100 tys. osób. Władimir Putin i jego otoczenie mieliby zdecydować o zastąpieniu zabitych i rannych poborowymi.

Przypomnijmy, że poprzednią mobilizację Putin ogłosił 21 września. Miała ona w zamierzeniu objąć ok. 300 tysięcy rezerwistów. W ocenie ekspertów mogło jednak chodzić nawet o ponad milion osób. W obawie przed powołaniem do armii, tysiące Rosjan uciekło do innych państw, m.in. do Gruzji czy Kazachstanu.

