"Zabójca lotniskowców" użyty do ataku na blok w Ukrainie. Wzrósł bilans ofiar

Ukraina nie dysponuje bronią zdolną do strącania pocisków Ch-22, użytych przez Rosjan do sobotnich ostrzałów m.in. miasta Dniepr - poinformowała armia ukraińska w nocy z soboty na niedzielę. Po brutalnym uderzeniu w blok w Dnieprze liczba ofiar wzrosła do 21, ale wciąż trwa poszukiwanie ludzi w gruzowisku. Barbarzyńcy Putina uderzyli w budynek mieszkalny pociskiem do niszczenia okrętów.