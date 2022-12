Władimir Putin ma plan ataku na kolejny kraj. O tym, że do następnej inwazji Rosji może dojść już w ciągu kilku tygodni, jest przekonany szef wywiadu Mołdawii. W rozmowie z telewizją TVR Moldova Alexandru Musteata wyjaśnił, że atak Rosji na Mołdawię uzależniony jest od sytuacji na terytorium ogarniętej wojną Ukrainy.

Rosja zaatakuje w 2023 roku kolejny kraj? "Planuje inwazję"

"Federacja Rosyjska planuje inwazję na Republikę Mołdawii na początku 2023 r., ale realizacja tego scenariusza uzależniona jest od rozwoju konfliktu na Ukrainie […] Pytanie brzmi nie «czy to nastąpi?», ale «kiedy do tego dojdzie?»" - stwierdził szef SIS.

Według Musteaty Rosjanie do ataku na Mołdawię mogliby wykorzystać uzbrojenie z magazynu broni zgromadzonego we wsi Cobasna, usytuowanego w separatystycznym Naddniestrzu, prorosyjskim regionie Mołdawii nieuznawanym na świecie. Zdaniem szefa SIS możliwa ofensywa Rosji na Ukrainie miałaby służyć m.in. otwarciu przez wojska Putina korytarza lądowego do prorosyjskiego Naddniestrza.

RadioZET.pl/PAP