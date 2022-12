Rosjanie boją się kolejnej klęski. Budują "zęby smoka"

Rosja szykuje się do obrony na zajętych ziemiach Ukrainy po rozpoczętej 24 lutego wojnie. Już jesienią po utracie Chersonia pojawiły się doniesienia o tworzeniu umocnień obronnych, m.in. w Donbasie.

Kolejnym dowodem na utratę inicjatywy w wojnie są przygotowania do obrony w Melitopolu, ważnym mieście obwodu zaporoskiego. Lojalny wobec Kijowa mer okupowanego miasta Iwan Fedorow poinformował, że okupanci szykują się do walk ulicznych.

Rosja boi się kolejnej klęski. Budują "zęby smoka"

"Na co się przygotowujecie, okupanci? Już drugi dzień w samym centrum na razie jeszcze okupowanego Melitopola raszyści (tak Ukraińcy nazywają agresorów, przyp.) rozstawiają betonowe stożki. Zapewne w ciągu minionego tygodnia tak poczuli zapach «rożna», że już przygotowują się do walk ulicznych" – napisał na Telegramie Fedorow. Mer opublikował zdjęcie betonowych przeszkód na jednej z ulic miasta.

Te bariery, zwane potocznie zębami smoka, są według Fedorowa rozstawiane na ulicach w centrum miasta i na osiedlach mieszkalnych, w pobliżu miejsc, gdzie przebywają cywile. Fedorow ocenił, że "betonowe klocki lego" nie pomogą okupantom, lecz będą im zawadzać w czasie ucieczki po akcji wyzwalania miasta przez siły ukraińskie.

W ostatnich dniach strona ukraińska powiadamiała o atakach na ważne rosyjskie cele wojskowe w okupowanym obwodzie zaporoskim. Według ekspertów to właśnie w tym regionie może w przyszłości (trudnej do prognozowania) dojść do kolejnej ukraińskiej kontrofensywy.

