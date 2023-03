Bachmut odpiera kolejne zmasowane uderzenia wojsk Rosji. Dowódca ukraińskich sił lądowych Ołeksandr Syrski przekazał w poniedziałek, że sytuacja w mieście, na które wojska Putina napierają od sierpnia 2022 roku, jest ciężka.

Rosja szturmuje centrum Bachmutu. Niepokojące doniesienia z Ukrainy

"Sytuacja wokół Bachmutu nadal jest trudna. [...] Toczą się tam ciężkie walki, nasi żołnierze zadają wrogowi duże straty. Próby zajęcia miasta przez przeciwnika są powstrzymywane przy pomocy artylerii, czołgów i innych rodzajów uzbrojenia. Obrona twierdzy Bachmut trwa!" - powiadomił Ołeksandr Syrski, cytowany na profilu wojsk ukraińskich na Telegramie.

Prowadzone w Bachmucie ataki są od kilku miesięcy najcięższymi i najkrwawszymi walkami w wojnie Rosji z Ukrainą. Mimo prognoz, że ukraińskie dowództwo może podjąć decyzję o wycofaniu się z miasta, oddziały Kijowa kontynuują obronę Bachmutu. Rosjanie próbują zająć to miasto od ponad pół roku. Początkowe próby natarcia ze wschodu okazały się klęską, wobec czego agresorzy, głównie najemnicy z Grupy Wagnera, zaczęli dążyć do okrążenia ośrodka, poprzez zajęcie okolicznych miejscowości. Do dziś nie domknęli jednak "ringu" wokół miasta.

W poprzednich dniach ukraińskie i zachodnie media oraz ośrodki analityczne informowały, że oddziały rosyjskie zajęły wschodnią część miasta, a linia frontu ustabilizowała się wzdłuż rzeki Bachmutka. Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) przekazał w najnowszym raporcie, że według doniesień rosyjskich tzw. blogerów wojskowych najemnicy z Grupy Wagnera mieli już przekroczyć rzekę i przesuwać się w kierunku centrum miejscowości.

RadioZET.pl/PAP/Telegram