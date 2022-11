Rosjanie ostrzelali Zaporoże. "Musimy zrobić wszystko, aby zapobiec wypadkowi nuklearnemu"

Rosjanie nie przestają ostrzeliwać Ukrainy. Szef obwodowej administracji Ołeksandr Staruch poinformował w nocy, że po raz kolejny zaatakowane zostało Zaporoże. "Uszkodzony został budynek szpitala" - podał urzędnik. Z kolei szef chersońskiej obwodowej administracji Jarosław Januszewycz przekazał, że wzrosła liczba ofiar po ostrzale Chersonia. Zginęło siedem osób, a 21 jest rannych.

Eksperci MAEA przybyli do wszystkich ukraińskich elektrowni jądrowych

Tymczasem eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej przybyli do wszystkich elektrowni jądrowych Ukrainy w celu udzielenia wsparcia i pomocy ich personelowi - poinformował w czwartek na Twitterze dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi - donosi Ukrinform.

"Ukraina zwróciła się do MAEA o zapewnienie, podobnie jak w przypadku elektrowni jądrowej Zaporoże, wsparcia i pomocy na miejscu – w elektrowniach jądrowych w Równem, Chmielnickim, Południowoukraińskiej i Czarnobylu. To wsparcie się zaczęło. Musimy zrobić wszystko, aby zapobiec wypadkowi nuklearnemu we wszystkich ukraińskich elektrowniach jądrowych" - poinformował Grossi.

Przypomniał, że eksperci MAEA są w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej od początku września, udzielając wsparcia i pomocy personelowi stacji. Zdaniem dyrektora generalnego widać już postęp w tworzeniu wokół tej elektrowni strefy bezpieczeństwa fizycznego i jądrowego. "Ale w czasie, gdy świat koncentruje się na niebezpiecznej sytuacji w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, największej elektrowni jądrowej w Europie, nie powinniśmy zapominać o innych obiektach jądrowych w kraju" – podkreślił Grossi.

Wczoraj w wyniku rosyjskich ataków rakietowych wszystkie ukraińskie elektrownie jądrowe po raz pierwszy straciły zewnętrzne zasilanie, na jakiś czas były uzależnione od pracy generatorów diesla. - Tej bezprecedensowej sytuacji nie można było sobie wyobrazić jeszcze kilka miesięcy temu. I to budzi wielki niepokój – powiedział dyrektor generalny MAEA. Podkreślił konieczność zapewnienia fizycznego bezpieczeństwa ukraińskich elektrowni jądrowych, aby takie incydenty się nie powtórzyły.

RadioZET.pl/PAP/Ukrinform/Telegram/Twitter