Rosyjski żołnierz wrócił z wojny i zamordował własną żonę. Dzieci musiały zbierać na pogrzeb

Żołnierz z Grupy Wagnera, paramilitarnego ramienia Kremla, z niewielkiego miasta Zawołżje nad Wołga pomiędzy Moskwą a Kazaniem, wócił z wojny w Ukrainie i zamordował żonę - donosi niezależny rosyjski Insider, powołując się na źródła z Telegrama i kanał "Moj Niżnyj Nowogrod". Wszystko na oczach dzieci.

Rosja: Żołnierz Grupy Wagnera zabił własną żonę. Rodziny odmówiły pogrzebu

Jak czytamy, na zabójstwo patrzyły dzieci rosyjskiej pary: 6- i 7-letnie. Rodziny zarówno sprawcy zbrodni, jak zamordowanej kobiety, początkowo odmówiły finansowania pogrzebu. Pieniądze na pochowanie matki zbierały dzieci, we własnej szkole. Ostatecznie krewni dorzucili się do ceremonii. Los dzieci nie jest sprecyzowany, prawdopodobnie trafiły do ośrodka wychowawczego.

Historii jak ta jest w Rosji więcej. Informacje o przemocy okupantów-weteranów zalewają niezależne rosyjskie media. Większość dotyczy członków Grupy Wagnera, głównie byłych więźniów. Kilka tygodni temu portal Meduza relacjonował historię Iwana Rossomachina, alkoholika skazanego w 2020 r. za zabójstwo na 14 lat, który w konsekwencji mobilizacji trafił na front. W marcu 2023 r. wrócił w rdzoinne strony i zabił starsza kobietę.

W styczniu rosyjska redakcja BBC mówiła o Anatoliju Salminie, najemniku Wagnera, a wcześniej więźnia odsiadującego wyrok dziewięciu lat więzienia za morderstwo z premedytacją. Mieszkańcy miasteczka Pikalowo w obwodzie leningradzkim mieli być przerażeni jego powrotem do domu, bo - jak relacjonowali - w przeszłości kradł, zażywał narkotyki i groził śmiercią osobom, które chciały donieść na niego policji.

RadioZET.pl/Meduza/Insider/PAP