Półnaga Rosjanka wpadła w szał. Horror na pokładzie samolotu

Do incydentu doszło w samolocie lecącym ze Stawropola do Moskwy. Linie lotnicze Aerofłot poinformowały, że kobieta "rażąco naruszyła zasady bezpieczeństwa obowiązujące na pokładzie samolotu".

Rosjanka rozebrała się w samolocie i pogryzła stewardessę

Jak relacjonuje "Daily Mail", 49-letnia Andżelika Mokswitina w trakcie turbulencji opuściła swoje miejsce i próbowała dostać się do toalety, aby zapalić papierosa. Gdy została upomniana przez obsługę lotu, wszczęła awanturę.

Rosjanka rozebrała się do półnaga, ugryzła stewardessę i próbowała sforsować drzwi do kokpitu pilotów. Jednocześnie krzyczała w stronę zaniepokojonych pasażerów, że wszyscy zginą. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z tego zdarzenia.

"Pani usiądzie i ubierze się", "Czy rozumiesz, że naruszasz zasady bezpieczeństwa w samolocie?", "Tu są dzieci. Przynajmniej je szanuj" – mówili stewardzi.

– Szanuję dzieci. Co więcej, kocham dzieci. Rozumiem, że pójdę do szpitala psychiatrycznego albo do więzienia. Ale ja chcę iść do kokpitu – odpowiedziała kobieta. – Odejdźcie ode mnie. Zabijcie mnie tutaj, ale będę palić – dodała.

W okiełznaniu kobiety pomogli załodze pasażerowie klasy biznes. Na lotnisku w Moskwie została przekazana policji – poinformowała agencja TASS. "Ta sprawa to kolejny dowód na pilną potrzebę zaostrzenia kar dla awanturników lotniczych na poziomie legislacyjnym, w tym stworzenia czarnej listy problematycznych pasażerów dla wszystkich linii lotniczych" – napisano w oświadczeniu Aerofłotu.

