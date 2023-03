"Zwierzęca brutalność". Zełenski publikuje nagranie zbombardowanego bloku. Są ofiary

Co najmniej jedna osoba nie żyje, a 25 zostało rannych w rosyjskim ostrzale Zaporoża, do którego doszło w środę. Nagranie z ataku rakietowego opublikował Wołodymyr Zełenskim. Nazwał to "zwierzęcą brutalnością". Prezydent Ukrainy odwiedził też żołnierzy broniących Bachmutu.