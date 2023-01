Rosyjski atak nuklearny? Ukraiński wywiad ma nowe dane

– Mówimy o okrętach, łodziach podwodnych, samolotach i kompleksach lądowych, które mogą uderzyć pociskami nuklearnymi. Potencjalnie Rosja ma nadal taką możliwość – powiedział we wtorek przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Andrij Czerniak.

Atak nuklearny Rosji? Wskazują na Krym

Podkreślił, że wywiad wojskowy Ukrainy monitoruje ruch rosyjskiej broni jądrowej, zwłaszcza na poziomie taktycznym, i wie, gdzie ona się znajduje.

Czerniak dodał, że Rosjanie prowadzili pewne prace w obiekcie "Teodozja-13" we wsi Krasnokamianka na Krymie, przygotowując go prawdopodobnie do przechowywania pocisków jądrowych. Obecnie nie wiadomo, czy te prace zostały zakończone.

Mówiąc o ryzyku ataku nuklearnego ze strony Rosji, przedstawiciel wywiadu wojskowego zauważył, że "okupant jest zdolny do wszystkiego", a "Ukraina rozważa różne warianty rozwoju wydarzeń".

RadioZET.pl/PAP