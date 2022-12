Rosyjski zbrodniarz boi się o swój los. "Zostanę wysłany do Kijowa i powieszony"

Girkin udzielił wywiadu dla kanału YouTube "Principle Kovalev". Były lider separatystów w Donbasie i znany rosyjski nacjonalista mówił o tym, jak jego zdaniem zakończy się wojna w Ukrainie oraz jaką przyszłość widzi dla samego siebie.

Fragment wywiadu opublikował na Twitterze Anton Heraszczenko, doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych. Girkin mówi na nim, że po zakończeniu wojny i wydaniu na niego wyroku dożywotniego pozbawienia wolności przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, zostanie przetransportowany do Kijowa i tam powieszony.

Igor Girkin: zostanę wysłany do Kijowa i tam powieszony

- Jak tylko przegramy tę wojnę, pojadę do Hagi na dożywocie, po czym zostanę wysłany do Kijowa i tam powieszony, nie mam co do tego żadnych wątpliwości - stwierdził Girkin.

- Nie zamierzam walczyć z tym rządem, nie zamierzam go obalić lub w jakiś sposób się do tego przyczynić, bo doskonale rozumiem, co będzie dalej. Nie chcę ponosić nawet ułamka odpowiedzialności za to, co nastąpi później - kontynuował.

Przypomnijmy, że Girkin został skazany przez sąd w Hadze za zestrzelenie samolotu pasażerskiego Boeing 777 malezyjskich linii lotniczych MH17, przy użyciu rosyjskiego pocisku. Zamach przeprowadzono w lipcu 2014 roku.

Girkina chcą także dopaść sami Ukraińcy. Władze w kraju wyznaczyły nagrodę 100 tys. dolarów za schwytanie i przekazanie byłego lidera separatystów. Jest on oskarżany o śmierć tysięcy osób w czasie walk w obwodzie donieckim.

RadioZET.pl/ Twitter/ focus.ua