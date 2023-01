Masakra podczas imprezy urodzinowej. Nie żyje 8 osób. "Zaczęli losowo strzelać"

Do tragedii doszło w niedzielę po południu w mieście Gqeberha w Republice Południowej Afryki. Dwóch napastników wtargnęło do prywatnego domu i otworzyło ogień do uczestników przyjęcia.

RPA. Zabili 8 osób podczas przyjęcia urodzinowego

Według ustaleń policji agresorzy zaczęli "losowo strzelać" do zgromadzonych, po czym uciekli. Nie zidentyfikowano jeszcze zabitych i rannych, aczkolwiek ustalono, że wśród ofiar jest gospodarz domu. Do tej pory nie zatrzymano też sprawców morderstwa.

Jak podkreślił, cytowany przez AFP, naczelnik policji w prowincji Eastern Cape Nomthetheleli Men, incydent ten to "rażący brak szacunku dla ludzkiego życia”. Zapowiedział też, że służby podejmą wszelkie kroki, by odnaleźć sprawców i rozwiązać tę sprawę.

W RPA utrzymuje się wysoki poziom zagrożenia niepokojami społecznymi i przestępczością. W wyniku zamieszek, do których doszło w lipcu 2021 roku po aresztowaniu byłego prezydenta kraju Jacoba Zumy, zginęło ponad 350 osób.

Wybuch przemocy był wówczas napędzany licznymi problemami społecznymi: skrajnym rozwarstwieniem majątkowym, bezrobociem, napięciami na tle etnicznym. W lipcu 2022 roku odnotowano 18 ofiar śmiertelnych w dwóch strzelaninach w miastach Soweto i Pietermaritzburg.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP/AFP