11-latek uduszony przez własną matkę. Zeznania kobiety są wstrząsające

50-letnia Ruth DiRienzo-Withehead odpowie przed sądem za zamordowanie swojego 11-letniego syna. W środę biuro prokuratora okręgowego hrabstwa Montgomery w Pensylwanii poinformowało, że na ciele ofiary były ślady duszenia. Martwego chłopca znaleziono w sypialni, w której miał spać z matką.

Ojciec dziecka zeznał, że kiedy obudził się we wtorek o 7 rano, zauważył, że drzwi do sypialni były zamknięte, a czarna Toyota Highlander należąca do DiRienzo-Whitehead zniknęła z garażu. Policja znalazła samochód częściowo zanurzony w oceanie przy Beach Avenue w Cape May w New Jersey, prawie 200 kilometrów od ich domu w Horsham. Toyotę zauważono tam około 3.30 nad ranem. Na podłodze auta leżał męski czarny pasek od garnituru, którym kobieta miała udusić syna.

Ruth DiRienzo-Withehead oskarżona o uduszenie 11-letniego syna

Śledczy poinformowali o wynikach przeprowadzonej sekcji zwłok. Badanie potwierdziło, że przyczyną śmierci jedenastolatka było uduszenie.

DiRienzo-Whitehead została aresztowana niecałe 10 kilometrów od miejsca, w którym porzuciła samochód. Kobieta chciała się ukryć w domu na plaży, należącym do jej rodziny. 50-latka trafiła do aresztu w Cape May, skąd zostanie przewieziona z powrotem do hrabstwa Montgomery.

DiRienzo-Whitehead miała powiedzieć śledczym, że zabiła swojego syna, ponieważ rodzina miała problemy finansowe, a kobieta nie chciała, by jej dziecko dorastało w trudnych warunkach. Według niej 11-latek bardzo się tym przejmował i płakał całymi dniami.

