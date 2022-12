Rzecznik Putina odpowiada Bidenowi. "Niedopuszczalne"

Joe Biden oświadczył w czwartek, że jest gotów spotkać się z Władimirem Putinem, jeśli ten zdecyduje, że chce zakończyć wojnę w Ukrainie. Prezydent USA, po spotkaniu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, dodał jednak, że rosyjski przywódca jak dotąd nie wykazuje takich oznak. Biden zapewnił też, że nie podejmie decyzji bez konsultacji z sojusznikami.

- Nie mam żadnych bezpośrednich planów, by skontaktować się z panem Putinem. [...] Ale jestem gotowy, by rozmawiać z nim, jeśli faktycznie jest zainteresowany, (jeśli) zdecydował, że chce szukać sposobu na zakończenie tej wojny. (Jednak) on tego jeszcze nie zrobił - powiedział Biden podczas konferencji prasowej. Zaznaczył, że spotkałby się z rosyjskim prezydentem po konsultacjach z "przyjaciółmi z NATO".

Biden chciał rozmawiać z Putinem. Jest odpowiedź Kremla

W piątek do słów amerykańskiego prezydenta odniósł się rzecznik Władimira Putina Dmitrij Pieskow. Pytany o słowa Bidena, że negocjacje między Stanami Zjednoczonymi a Rosją są możliwe „dopiero po opuszczeniu Ukrainy przez najeźdźcę", odpowiedział, że to "niedopuszczalne". - Kreml nie jest gotowy do negocjacji z USA na takich warunkach - powiedział.

- On [Biden] uważa, że to jest i to powinna być demonstracja, że Putin jest gotowy do negocjacji – oznajmił rzecznik Kremla, cytowany przez rosyjską agencję TASS, i podkreślił, że "trwa specjalna operacja wojskowa".

Pieskow dodał, że Stany Zjednoczone nadal nie uznają nowych terytoriów w ramach Federacji Rosyjskiej, co "znacznie komplikuje poszukiwanie pewnego rodzaju wspólnego gruntu, gruntu możliwego do wzajemnej dyskusji”. Jednocześnie zaznaczył, że "Putin był, jest i pozostaje otwarty na kontakty i negocjacje. - Oczywiście najkorzystniejszą drogą realizacji naszych interesów są środki pokojowe, dyplomatyczne – podsumował.

RadioZET.pl/TASS//iz.ru