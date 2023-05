Rzeki wylały po ulewach. Domy są pod wodą, pięć osób nie żyje

Po trwających od wielu dni ulewach poziom wody we włoskich rzekach osiągnęły we wtorek wieczorem punkt krytyczny, a w efekcie doszło do gwałtownej powodzi. Z doniesień medialnych wynika, że ponad 5 tys. osób musiało opuścić swoje domy. Do tej pory znaleziono ciała pięciu ofiar, jedna osoba wciąż jest poszukiwana. Tragiczne doniesienia potwierdził włoski minister ochrony ludności Nello Musemceci.

Żywioł spowodował największe straty w regionie miasta Cesena na północy kraju. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać, że ulice miast zamieniły się w rwące potoki, a znaczna część domów została zalana. Szef regionu Emilia-Romania powiedział, że "sytuacja jest naprawdę dramatyczna".

Włochy. Katastrofalna powódź. Ulewy mogą potrwać do końca miesiąca

Media opisują dramatyczne historie mieszkańców regionu, którzy mierzą się z atakiem żywiołu. "Podczas jednej z akcji ratunkowych w Cesenie, sąsiedzi przepłynęli przez rwącą rzekę, by odebrać młodą dziewczynkę z ramion jej matki" - czytamy. W innym z mieszkań ratownicy znaleźli ciało starszego mężczyzny, któremu nie udało się dotrzeć na wyższe piętro, zanim woda zalała budynek.

Włoska agencja ANSA podaje, że od wtorkowego wieczoru w regionie wylało 14 rzek, a poważne powodzie występują w 23 gminach. Według służb istnieje zagrożenie osunięcia się ziemi. "Zagrożenie nie minęło, trzeba nasłuchiwać sygnałów" - podano w oświadczeniu. Meteorolog Mattia Gussoni twierdzi, że deszczowa pogoda może się utrzymać do końca miesiąca.

RadioZET.pl/ansa.it/Sky News