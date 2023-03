Rzucił kobietą o ziemię, jest sparaliżowana. Wszystko się nagrało

Policjanci z Houston w stanie Teksas udostępnili nagranie z kamer monitoringu, na którym zarejestrowano brutalny atak na kobietę. Do napadu do niego 13 lutego. Służby proszą jednocześnie, by osoby, które rozpoznają sprawcę napaści pomogły w jego odszukaniu i zatrzymaniu.

Według śledczych młody, około 20-letni mężczyzna śledził swoją ofiarę. Wcześniej kobieta wypłaciła z banku sporą sumę pieniędzy, za które miała wraz z rodziną pojechać do rodzinnego Wietnamu. Gdy tylko nadarzyła się okazja, zaskoczył ją, początkowo szarpiąc się z 44-latką. W pewnym momencie kobieta upuściła rzeczy, które miała ze sobą. Bandyta złapał jedną z nich i zaczął uciekać. Zorientował się jednak, że chwycił nie to, na czym mu zależało. Wrócił więc, ponownie złapał kobietę, i z dużą siłą rzucił nią o chodnik.

Kobieta sparaliżowana po napadzie. "Nie wiadomo czy dojdzie do zdrowia"

Tym razem złodziej zabrał 44-latce to, co najbardziej go interesowało - kopertę z pieniędzmi. Były w niej ponad cztery tysiące dolarów - podaje New York Post. Sprawca uciekł ze swoim łupem. Najgorsze w tej sytuacji jest jednak to, że kobieta doznała poważnych obrażeń. Doszło u niej do uszkodzenia rdzenia kręgowego, który doprowadził do całkowitego paraliżu lewej nogi.

- Strata pieniędzy nie jest duża, jednak strata nogi jest bardzo bolesna. Lekarze nie wiedzą, czy mama będzie mogła jeszcze chodzić - powiedziała mediom córka kobiety Linh. W opinii medyków 44-latka, która samodzielnie wychowuje troje dzieci ma 50 proc. szans na powrót do pełnej sprawności. Jej rodzina liczy, że "wydarzy się cud".

Matka ofiary opowiedziała, że życie jej córki już wcześniej było trudne. Siedem lat temu kobieta straciła męża, który zmarł po ciężkiej chorobie. Teraz sama wymaga opieki i stałej pomocy.

RadioZET.pl/New York Post