Są przecieki z otoczenia Putina. Sensacyjne doniesienia

Władimir Putin i jego polityka nie cieszą się poparciem wszystkich członków władz Rosji. Takie wnioski można wyciągnąć z rozmowy z Antonem Czerniakiem z ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR), która ukazała się na greckim portalu iefimerida.gr. Jej omówienie opublikowała Wirtualna Polska.

Putin ma kłopoty? Przecieki z jego otoczenia

Czerniak przekonywał, że informatorzy Kijowa są na Kremlu umocowani na wysokim szczeblu i że "nawet w otoczeniu Putina jest całkiem sporo osób, które nie popierają jego polityki wobec Ukrainy".

- W wojnie używamy wszystkich środków, na jakie pozwala nam prawo. Znaleźliśmy możliwości współpracy nawet z osobami bardzo bliskimi Putinowi. To ludzie ponad wszelkim podejrzeniem znani jako zwolennicy "wielkiej Rosji" - powiedział przedstawiciel ukraińskich służb.

- Krótko mówiąc, są przeciwni tej konkretnej wojnie. Jednak mało kto robi to z powodu sympatii do Ukrainy lub z odrazy do wojny. Wszyscy robią to dla własnej korzyści, ponieważ leży to w ich najlepszym interesie. Po inwazji na Ukrainę kilka osób zaczęło bardzo szybko tracić pieniądze i wpływy. To nie jest coś, co im się podoba - przyznał Czerniak.

Zaznaczył jednak, że na ten moment wewnętrzna opozycja wobec rosyjskiego prezydenta nie jest gotowa, by podjąć próbę pozbawienia go władzy. Warto przy tym nadmienić, że część z tego, co jego potencjalni współpracownicy przekazują służbom z innych państw, może nie być prawdą, a grą informacyjną.

