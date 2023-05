Samolot zmienił się w kulę ognia i runął w centrum miasta. "Byłam pięć metrów dalej"

W Hollywood w Stanach Zjednoczonych doszło do katastrofy małego samolotu. "The Mirror" podaje, że maszyna, która ciągnęła baner reklamowy stanęła w płomieniach, a chwilę później runęła na ziemię. Pilot nie przeżył tragicznego wypadku, na szczęście nikt inny nie doznał obrażeń.

Według Federalnej Agencji Lotnictwa samolot, który runął na ziemię to mały Piper PA-25-235. Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu przekazała, że wszczęto śledztwo, które ma wyjaśnić dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.

Hollywood. Samolot runął na ulicę. Wstrząsające relacja świadków

Wypadek spowodował duże utrudnienia w ruchu. Lokalna policja zaapelowała do kierowców, by nie korzystali z drogi, na którą spadł samolot. "Proszę unikać obszaru N. Park Rd. między Hollywood Blvd i Johnson St., ze względu na trwającą operację dwóch agencji, obejmującą katastrofę lotniczą. UWAGA: Nie można dostać się do Memorial Hospital z North Park Rd. Proszę skorzystać z alternatywnej trasy" - czytamy w komunikacie na Twitterze.

Media opisują relację świadków tego tragicznego wypadku. Karen Schiff, która pracuje kilka metrów od miejsca katastrofy powiedziała, że "gdyby samolot spadł 5 metrów dalej, runąłby na nasz budynek". - Ten pilot dołożył wszelkich starań, by nie skrzywdzić nikogo innego. Kimkolwiek był, jest prawdziwym bohaterem - dodała.

RadioZET.pl/"The Mirror"