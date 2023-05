Katastrofa myśliwca, wielka eksplozja. Do sieci trafiło przerażające nagranie

W hiszpańskiej Saragossie rozbił się wojskowy myśliwiec F-18 - podaje "El Pais". Do katastrofy doszło w bazie lotniczej. Pilot zdążył się katapultować i został przewieziony do szpitala. Do sieci trafiło nagranie z wypadku.

Saragossa. Katastrofa wojskowego myśliwca F-18. Wideo

Myśliwiec F-18 brał udział w ćwiczeniach pokazowych. Hiszpańska straż obywatelska podała, że maszyna ma "jakiś problem" i rozbiła się po tym, jak pilotowi udało się uruchomić manewr wyrzucenia z kokpitu.

Wojsko przekazało, że choć myśliwiec uległ katastrofie, a wypadek wyglądał bardzo groźnie, to żadna osoba cywilna nie ucierpiała. Pilotowi, któremu w ostatniej chwili udało się katapultować, także nic nie zagraża.

"El Pais" podkreśla, że nie jest to pierwszy wypadek z udziałem F-18 w Hiszpanii. W 1988 roku, zaledwie dwa lata po wejściu maszyn do służby, w Saragossie miało miejsce podobne zdarzenie. Z kolei w 2000 roku dwa F-18 stacjonujące w Saragossie rozbiły się w czasie lotu.

