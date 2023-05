Sceny grozy w lesie, szokujące odkrycie. Ludzie nie mogli w to uwierzyć

Tajemnicze odkrycie, jakiego dokonano w lesie niedaleko New Jersey, przez kilka dni było szeroko opisywane i komentowane przez media i internautów. Okazuje się, że leśna zagadka została jednak rozwiązana, a sprawca afery odnaleziony.

We wspomnianym lesie odnaleziono 200 kg makaronu, który początkowo wyglądał na ugotowany. Policja podejrzewała, że za aferą stoi firma cateringowa, która wyrzuciła posiłki przygotowane na odwołane wesele. Inni uważali jednak, że makaron miał trafić do drużyny sportowej, która ostatecznie nie przyjechała do miasta.

Sceny grozy w lesie, szokujące odkrycie. Zagadka została rozwiązana

Wśród podejrzanych wskazywano także mężczyznę, który sprzątał w tamtej okolicy dom swojej zmarłej matki. Sprawę wyjaśniło nagranie z kamer, a ostatni trop okazał się trafny. - Prawdopodobnie chciał posprzątać dom swoich rodziców, a oni prawdopodobnie byli zaopatrzeni w spory zapas makaronu, który zgromadzili w trakcie pandemii - powiedział w rozmowie z NBC sąsiad mężczyzny.

Okazało się także, że odnalezione góry makaronu nie były ugotowane, a surowe. - Był tam krótko, ale wilgoć zaczęła go zmiękczać - powiedział Himanshu Shah, administrator biznesowy Old Bridge.

Zdjęcie przedstawiające góry makaronu opublikowała w mediach społecznościowych Nina Jochnowitz, działaczka społeczna i była kandydatka do rady miejskiej. Podziękowała także służbom za posprzątanie "bałaganu". Pracownicy służb publicznych zebrali w sumie 15 taczek.

- Możesz powiedzieć: "Kogo obchodzi makaron?" Ale makaron ma poziom pH, który wpłynie na strumień wody - mówiła Nina Jochnowitz w rozmowie z Philadelphia Inquirer. - Ważne, aby oczyścić ten strumień wody, ponieważ zasila on miejską sieć wodociągową. To był jeden z najszybszych porządków, jakie kiedykolwiek tutaj widziałam - dodała.

RadioZET.pl/ NBC/ CNN/ Facebook