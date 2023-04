Seks workerka ma dwie waginy. "Jedna dla męża, druga do pracy"

31-letnia Evelyn Miler z Australii urodziła się z dwiema waginami. Jak sama mówi, przez lata był to dla niej wstydliwy problem, o którym nikomu nie mówiła. Zaznacza, że do 2011 roku nie miała pojęcia, że to, jak wygląda jej ciała wynika z rzadkiej choroby uterus didelphys, która sprawia, że u kobiety wykształcają się dwie macice, a często też dwie waginy właśnie.

- Już jako nastolatka zauważyłam, że coś jest nie tak z moim dolnym regionem. Kiedy po raz pierwszy uprawiałam seks, czułam, że penis mojego chłopaka "uderza w ścianę". Później przez długi czas unikałam stosunków i czułam ogromny niepokój związany z seksem - mówiła Evelyn.

Kobieta ma dwie waginy. "Nie miałam do kogo się zwrócić"

Kobieta wyjaśniła, że w tamtym czasie mieszkała jedynie z ojcem. - Nie miałam więc do kogo się zwrócić z tak osobistym pytaniem. Google też nie wchodziło w rachubę, żyliśmy na farmie i mieliśmy tylko telefon. Nie mogłam więc sprawdzić objawów w internecie - powiedziała.

Evelyn twierdzi, że gdy w 2011 roku usłyszała diagnozę, zniknęły wszystkie jej obawy związane z seksem. - Zaakceptowałam siebie, a później poznałam mojego męża Toma - opowiadała w rozmowie z "New York Post". Po latach, a konkretnie w 2018 roku kobieta zaczęła "wykorzystywać" swoją przypadłość.

"Jedna dla męża, druga do pracy"

Australijka założyła konto w serwisie "OnlyFans", gdzie za opłatą udostępnia swoim subskrybentom treści pornograficzne ze swoim udziałem. Jak twierdzi - ma dwie waginy. "Jedna dla męża, a druga do pracy". - Tworzenie tych treści i zafascynowanie ludzi moją chorobą są wspaniałe - mówiła Evelyn, która dzięki serwisowi zarabia ponad 25 tys. zł miesięcznie.

- Zawsze interesowałam się seks workingiem, czasem angażuje w to innych mężczyzn. Z mojej perspektywy to nie jest zdrada. W końcu mam dwie waginy. Jedną dla męża, a drugą do pracy - mówiła kobieta.

Kobieta twierdzi też, że "OnlyFans" to miejsce, gdzie może budować i podnosić świadomość na temat swojej choroby wśród młodych osób. - Dostaję wiadomości od wielu kobiet, które również zmagają się z tym schorzeniem. Niektóre mają dużo gorzej niż ja, bo nie mogą mieć dzieci - twierdzi.

RadioZET.pl/"New York Post"