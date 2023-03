Madeleine McCann zaginęła w 2007 roku w Portugalii, gdy miała trzy lata, ale policja do tej pory nie wie, co się z nią stało. Sprawa w ostatnim czasie znów wzbudziła duże zainteresowanie mediów, ponieważ 21-letnia Polka, Julia Faustyna Wendell, stwierdziła, że to ona może być Madeleine i opublikowała serię zdjęć, które mają o tym świadczyć. Szwajcarska firma, używając swojego programu opartego o sztuczną inteligencję do analizy zdjęć twarzy, w marcu porównała fotografie Polki i zaginionej Brytyjki, po czym wydała opinię, że Julia Wendell i Madeleine McCann to najprawdopodobniej dwie różne osoby.

Julia Faustyna zamierza poddać się testom DNA, by poznać prawdę. Zbadać chcą się także rodzice zaginionej Madeleine McCann. "Policja z Wielkiej Brytanii i Polski próbuje mnie zignorować. Swoją historię opiszę w postach tutaj. Pomóżcie mi" - napisała Polka na profilu @iammadeleinemccann, który założyła na Instagramie. Jej posty śledzi tam już ponad 65 tys. obserwujących.

"Julia Wendell to Madeleine McCann"

Polka uważa, że handlarze ludźmi przemycili ją do naszego kraju, gdy była dzieckiem. W sprawie brakuje jednak sprawdzonych informacji i dowodów. W ich miejsce pojawiają się różne teorie, która nie są w żaden sposób oparte o racjonalne przesłanki. Duże zainteresowanie mediów przyciąga m.in. jasnowidzów.

Jedną z takich osób jest brazylijska wizjonerka i medium Vandinha Lopes, która stwierdziła, że Polka mówi prawdę. - Mogę się mylić, ale w sferze duchowej zgadzam się, że to ona. Możliwe, że jestem w błędzie, bo nie jestem Bogiem. Mogłam zostać zwiedziona, ale dostrzegam tu tę samą duszę, te same wibracje - przekonywała Lopes, cytowana przez brazylijski portal Metro.

Pracująca nad sprawą Julii Wendell Fia Johansson, podająca się za prywatną detektyw i medium, powiedziała, że jej klientka była przez pięć lat codziennie faszerowana środkami odurzającymi, odkąd skończyła 7 lat. - Dlatego rozmawiam z lekarzami. Kto jest w stanie przyjąć 35 tabletek dziennie w wieku 7 lat? Dzisiaj cierpi na powracające krwotoki z nosa i bóle kości […] czasem płacze z bólu - mówiła Johnsson, cytowana przez Daily Star.

Pigułki mogą być przyczyną wszystkich tych skutków ubocznych. Mogła zostać otruta, aby niczego nie pamiętała i trzymała buzię na kłódkę Fia Johnsson, prywatna detektyw

Wcześniej Fia Johnsson mówiła, że jej klientkę wykorzystywał pedofili z Niemiec, rzekomo podobny do mężczyzny z policyjnego portretu, który przedstawiał podejrzewanego ws. zniknięcia Madeleine McCann. Detektyw miała też odwiedzić Polskę. We Wrocławiu szukała informacji na temat swojej klientki, ale nie znalazła żadnych dokumentów z okresu pierwszych pięciu lat życia Julii Wendell.

Portal Daily Star donosi, że policja ma obawiać się, że gang przemytników szuka Polki, aby ją uciszyć. Julia Wendell miała otrzymywać groźby i nienawistne wiadomości. 21-latka wyjechała do Stanów Zjednoczonych i przebywa w kryjówce w Kalifornii.

Rodzina Polki zaprzecza, by Julia była zaginioną dziewczynką. “To, co teraz się dzieje, dało jej milion obserwujących. Boimy się, jak Julia udźwignie to, co nieuniknione. Internet nie zapomina, a oczywiste jest, że Julia nie jest Maddie” - napisali. Wciąż czekamy na wynik badań DNA, które mogą przesądzić, czy Polka rzeczywiście może być zaginioną przed laty dziewczynką.

RadioZET.pl/Daily Star/Metro.br