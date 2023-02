Poseł przyłapany na gorącym uczynku. Oglądał film pornograficzny podczas obrad

Zvonimir Stević jest głównym bohaterem skandalu, który w ostatnich dniach wybuchł w Serbii. Poseł Partii Socjalistycznej oglądał serię filmów pornograficznych w czasie debaty w parlamencie.

Posiedzenie odbywało się z inicjatywy prezydenta Aleksandra Vučicia, który wezwał do normalizacji stosunków z Kosowem, by Serbia mogła ubiegać się o członkostwo w Unii Europejskiej. Stević, będący szefem komitetu ds. Kosowa, został ukradkiem nagrany, gdy ponad minutę przeglądał w telefonie stronę z pornografią i odtwarzał na niej niektórego filmy.

Poseł Zvonimir Stević oglądał film pornograficzny podczas obrad

Kompromitujące wideo trafił do internetu, później sprawę opisały media krajowe i zagraniczne. W Serbii wybuchł skandal. Szef Partii Socjalistycznej był wściekły na swojego członka. - To skandal i katastrofa. (…) Nie możesz dłużej pozostać posłem, skoro nie możesz sobie z tym poradzić - powiedział Ivica Dačić, serbski minister spraw zagranicznych i lider Partii Socjalistycznej.

Lider serbskich socjalistów zażądał, by Stević złożył mandat. We wtorek skompromitowany polityk zrezygnował z zasiadania w parlamencie. - Jestem żołnierzem partii i zrobię, o co prosisz - miał powiedzieć Stević, cytowany przez portal Politico. Posła skrytykowali też koalicjanci z Serbskiej Partii Postępu.

W 2021 roku między Serbią i Kosowem wybuchł spór wokół wymiany tablic rejestracyjnych. Władze w Priszitnie zdecydowały o obowiązkowej wymianie serbskich tablic sprzed 1999 roku, z których korzysta około 10 tysięcy osób na północy Kosowa. W listopadzie 2022 udało się zawrzeć porozumienie. Szef dyplomacji UE Josep Borrell ogłosił, że "Serbia przestanie wydawać tablice rejestracyjne z nazwami miast Kosowa, a Kosowo zaprzestanie dalszych działań związanych z ponowną rejestracją pojazdów".

RadioZET.pl/Politico